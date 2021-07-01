Тренер «Тампы»: «Василевский отжигает в воротах более или менее в каждом матче»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился впечатлениями от игры вратаря Андрея Василевского во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:3).

Российский голкипер отразил 42 броска по своим воротам и стал первой звездой матча.

«Васи отжигает в воротах более или менее в каждом матче. Не то чтобы это стало поводом для самоуспокоения, просто сегодня наша командная игра никак не могла включиться. Мы победили благодаря выдающимся индивидуальным перформансам Васи, Коулмана и еще пары ребят, но давайте не будем себя обманывать: ничего выдающегося в нашей командной игре сегодня не было. Мы давно привыкли видеть от Васи матчи, подобные сегодняшним, но шанс урвать эту победу нам, безусловно, дал именно он», — приводит слова Купера официальный сайт УЕФА.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.