Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренер «Тампы»: «Василевский отжигает в воротах более или менее в каждом матче»

11:07
Теги:

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился впечатлениями от игры вратаря Андрея Василевского во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:3).

Российский голкипер отразил 42 броска по своим воротам и стал первой звездой матча.

«Васи отжигает в воротах более или менее в каждом матче. Не то чтобы это стало поводом для самоуспокоения, просто сегодня наша командная игра никак не могла включиться. Мы победили благодаря выдающимся индивидуальным перформансам Васи, Коулмана и еще пары ребят, но давайте не будем себя обманывать: ничего выдающегося в нашей командной игре сегодня не было. Мы давно привыкли видеть от Васи матчи, подобные сегодняшним, но шанс урвать эту победу нам, безусловно, дал именно он», — приводит слова Купера официальный сайт УЕФА.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 7178
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Кого мне бояться? Украина — тоже моя страна». Российский фанат, на которого в Глазго напали украинцы
Зеленский ответил на слова Путина о едином народе
Пешехода разорвало пополам после наезда BMW в Астрахани
Возлюбленных какого возраста выбирают разные знаки зодиака
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей