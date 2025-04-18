В СКА сменится тренерский штаб. Кто и за что отвечает в его структуре?

Роман Ротенберг остается. Поменяются некоторые его помощники.

В СКА начали делать выводы после довольно неудачного сезона. Все-таки клуб с такими амбициями, стабильным финансированием и подбором игроков не должен становиться седьмым по итогам регулярного чемпионата и вылетать в первом раунде плей-офф. В клубе решили немного поправить дела в тренерском штабе. У Романа Ротенберга сменилась часть помощников.

Никто не будет отрицать, что Евгений Корешков, работавший в клубе, — специалист достаточно высокого уровня. Но с таким имиджем долго не протянуть, а уж тем более в питерском клубе, где к каждому поражению относятся очень строго. Корешков в этом сезоне отвечал за большинство, а оно у СКА заметно хромало.

Но и это еще не все. Неоднократно доносились разговоры о том, что у некоторых сильных игроков разладились отношения с помощником главного тренера. Конечно, Роман Ротенберг принимает окончательное решение, но ведь это происходит после обсуждений. А если один помощник постоянно настаивает, что тот или иной спортсмен не выполняет игровые задания, ошибается и не обостряет, то, конечно, к этим доводам начинают прислушиваться.

Считается, что спад Сергея Толчинского в этом сезоне связан не столько с его игрой, сколько с плохим отношением со стороны Корешкова. Есть и еще пара человек, которые не могли найти общий язык с тренером. Но самое главное — большинство. Тут уж был серьезный провал, хотя с такими нападающими команда должна быть лидером по реализации лишнего.

Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть вопросы и к Роману Ротенбергу. Когда за большинство отвечал Константин Шафранов, то все ведь было иначе. Да и попал он в питерский клуб после того, как славно поработал в «Авангарде», а при нем команда из Балашихи была лидером по этому показателю. Какой смысл было перекидывать Шафранова на меньшинство и оборону, тем более он не играл в защите.

Сейчас все возвращается в прежнее русло. Не сомневаюсь, что Шафранов все-таки разберется с нападающими и поставит пару-тройку комбинаций. А больше и нет смысла. Дело в том, что каким бы ты ни был мастером в тактике, все решают исполнители. И если у СКА будут форварды высокого уровня, то с ними будет работать очень легко.

Не будет в СКА и Альберта Лещева, самого загадочного члена тренерского штаба в последние годы. Сейчас-то мы узнали, что он отвечал за меньшинство, к нему были серьезные вопросы, но если бы источники в клубе не пояснили круг обязанностей Лещева, то никто бы об этом и не догадался.

Когда-то Лещев попал в систему СКА и закрепился, взяв своей неконфликтностью и молчанием. Хоккеисты питерского клуба пожимали плечами, когда я спрашивал, чем конкретно занимается Альберт в клубе. Бывший нападающий разговаривал в основном в тренерской, понятно, что он смотрел видео, разбирал соперников, но вы видите, что в меньшинстве у питерцев не было порядка и идей.

Роман Ротенберг и Альберт Лещев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лещева заменит Максим Семенов — один из перспективных специалистов, которые появились в КХЛ. Еще в позапрошлом сезоне, когда «Лада» попала в плей-офф, мне характеризовали его, как очень эффективного человека для клуба. Олег Браташ в Тольятти был декоративной фигурой, вся работа была на плечах Павла Десяткова и Семенова. Первый получил самостоятельную работу в клубе КХЛ, теперь пришла пора показать себя и Максиму.

Остаются в клубе Евгений Кетов, Максим Соколов и Юрий Ключников. На месте главного тренера я бы стал доверять Кетову больший объем работы. У него есть чем поделиться с хоккеистами. Что касается тренеров вратарей, то ждем от СКА усиления вратарской позиции. Не надо больше таких рискованных экспериментов, как в этом сезоне. Мы теперь поняли, что голкиперы в СКА хоть и перспективные, но очень сырые.

Роман Ротенберг остается. И от него мы ждем прогресса в работе. Должна же появиться стабильность в решениях, не надо руководствоваться эмоциями. Ну и больше нагружать хоккеистов. Я знаю позицию главного по этой теме, но с ней не согласен. Не обязательно же каждый день бегать с баллонами и проводить на льду по четыре часа. Но регулярность и отработка деталей должна проходить практически ежедневно.