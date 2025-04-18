Трио Глотов — Светлаков — Робинсон решило исход матча.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Дэй — 1 (Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 3:11 — 0:1. Пинчук — 5 (бол., Энас, Уэлле), 11:18 — 1:1. Усов — 4 (Пинчук, Уэлле), 25:39 — 2:1. Светлаков — 3 (Глотов, Блажиевский), 41:31 — 2:2. Робинсон — 3 (Глотов, Светлаков), 48:19 — 2:3.

Вратари: Демченко — Фукале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (13+13+11) — 24 (7+9+8).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

18 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей

Счет в серии: 1-3

Третий матч серии между минским «Динамо» и «Трактором» обернулся самой настоящей катастрофой для челябинцев — коллектив Бенуа Гру уступил с разгромным счетом 0:8. Если в двух первых играх на домашнем льду уральцы находили в себе силы совершать камбэки, то затем случился необъяснимый провал. Перед четвертой встречей преимущество «Трактора» было минимальным — 2-1, и победа возвращала бы команду домой с отличным настроением.

Вместе со стартовой сиреной хозяева ринулись атаковать ворота Фукале. Канадцу несколько раз пришлось серьезно вступить в игру и действительно выручить партнеров. Несмотря на волну атак «Динамо», дебютный гол в матче забил «Трактор». Причем первым же броском.

На четвертой минуте Кадейкин продвинулся вдоль левого борта, прикрыл шайбу корпусом и прострелил через динамовскую вратарскую, а подключившийся в атаку Дэй замкнул дальнюю штангу. Демченко в этом эпизоде прижался к ближнему углу, но оставил небольшой просвет.

Минчане восприняли произошедшее спокойно. Они продолжили давление, что привело к удалениям в составе гостей. Сначала Жарков был наказан малым штрафом за блокировку, а затем Рыкманов отправился на скамейку отбывать наказание за нарушение численного состава. Второе большинство динамовцам удалось реализовать: после выигранного вбрасывания в чужой зоне розыгрыш дошел до Энаса, тот нанес кистевой бросок, а находящийся на пятаке Пинчук ловко подставил клюшку.

«Динамо» перебросало челябинцев (13-7) в первом периоде и владело небольшим территориальным преимуществом.

Следующий 20-минутный отрезок остался за хозяевами. Гол Усова тому подтверждение: неугомонный Пинчук подобрал шайбу и сделал роскошный пас на пятак, откуда Илья расстрелял цель.

К середине матча минчане имели двукратный перевес по броскам в створ (22-11). Фукале не мог даже и помечтать об отдыхе. Шанс сравнять у челябинцев был, когда они получили первое большинство. Но забить до перерыва не получилось, сразу после — тоже. Хотя гости неплохо двигали шайбу в зоне соперника.

Развязка произошла при игре в равных составах. На 42-й минуте Блажиевский бросил от синей линии, снаряд застрял на пятаке, Глотов совершил подбор, сделал вираж за воротами и закинул под штангу! А гол в итоге записали на Светлакова, который коснулся шайбы последним.

Эта парочка стала творцами и следующего гола. В ситуации, изначально не обещавшей динамовцам больших неприятностей, Василий полетел в борьбу, на пару со Светлаковым выиграл ее и нашел точной передачей Робинсона. А тот снайперски выстрелил в левую девятку.

В следующей своей смене Глотов с Робинсоном чуть было не забили еще, после чего «Трактор» сосредоточился на обороне. «Динамо» предприняло отчаянные попытки взлома, создало несколько опасных ситуаций, но не хватило завершения. За две с половиной минуты до сирены Квартальнов заменил Демченко на шестого полевого, однако и это не помогло.

3:2 — челябинцы вновь по-настоящему включились не сразу, а только в третьем периоде. Этих усилий хватило для реванша за 0:8 и третьей победы в серии. На домашней площадке 20 апреля «Трактор» может оформить путевку в полуфинал Кубка Гагарина. У Минска же больше нет права на ошибку.