«Трактор» отомстил «Динамо» за 0:8! Очередной камбэк — и Челябинск в шаге от полуфинала
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Дэй — 1 (Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 3:11 — 0:1. Пинчук — 5 (бол., Энас, Уэлле), 11:18 — 1:1. Усов — 4 (Пинчук, Уэлле), 25:39 — 2:1. Светлаков — 3 (Глотов, Блажиевский), 41:31 — 2:2. Робинсон — 3 (Глотов, Светлаков), 48:19 — 2:3.
Вратари: Демченко — Фукале.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 37 (13+13+11) — 24 (7+9+8).
Судьи: Акузовский, Фатеев.
18 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей
Счет в серии: 1-3
Третий матч серии между минским «Динамо» и «Трактором» обернулся самой настоящей катастрофой для челябинцев — коллектив Бенуа Гру уступил с разгромным счетом 0:8. Если в двух первых играх на домашнем льду уральцы находили в себе силы совершать камбэки, то затем случился необъяснимый провал. Перед четвертой встречей преимущество «Трактора» было минимальным — 2-1, и победа возвращала бы команду домой с отличным настроением.
Вместе со стартовой сиреной хозяева ринулись атаковать ворота Фукале. Канадцу несколько раз пришлось серьезно вступить в игру и действительно выручить партнеров. Несмотря на волну атак «Динамо», дебютный гол в матче забил «Трактор». Причем первым же броском.
На четвертой минуте Кадейкин продвинулся вдоль левого борта, прикрыл шайбу корпусом и прострелил через динамовскую вратарскую, а подключившийся в атаку Дэй замкнул дальнюю штангу. Демченко в этом эпизоде прижался к ближнему углу, но оставил небольшой просвет.
Минчане восприняли произошедшее спокойно. Они продолжили давление, что привело к удалениям в составе гостей. Сначала Жарков был наказан малым штрафом за блокировку, а затем Рыкманов отправился на скамейку отбывать наказание за нарушение численного состава. Второе большинство динамовцам удалось реализовать: после выигранного вбрасывания в чужой зоне розыгрыш дошел до Энаса, тот нанес кистевой бросок, а находящийся на пятаке Пинчук ловко подставил клюшку.
«Динамо» перебросало челябинцев (13-7) в первом периоде и владело небольшим территориальным преимуществом.
Следующий 20-минутный отрезок остался за хозяевами. Гол Усова тому подтверждение: неугомонный Пинчук подобрал шайбу и сделал роскошный пас на пятак, откуда Илья расстрелял цель.
К середине матча минчане имели двукратный перевес по броскам в створ (22-11). Фукале не мог даже и помечтать об отдыхе. Шанс сравнять у челябинцев был, когда они получили первое большинство. Но забить до перерыва не получилось, сразу после — тоже. Хотя гости неплохо двигали шайбу в зоне соперника.
Развязка произошла при игре в равных составах. На 42-й минуте Блажиевский бросил от синей линии, снаряд застрял на пятаке, Глотов совершил подбор, сделал вираж за воротами и закинул под штангу! А гол в итоге записали на Светлакова, который коснулся шайбы последним.
Эта парочка стала творцами и следующего гола. В ситуации, изначально не обещавшей динамовцам больших неприятностей, Василий полетел в борьбу, на пару со Светлаковым выиграл ее и нашел точной передачей Робинсона. А тот снайперски выстрелил в левую девятку.
В следующей своей смене Глотов с Робинсоном чуть было не забили еще, после чего «Трактор» сосредоточился на обороне. «Динамо» предприняло отчаянные попытки взлома, создало несколько опасных ситуаций, но не хватило завершения. За две с половиной минуты до сирены Квартальнов заменил Демченко на шестого полевого, однако и это не помогло.
3:2 — челябинцы вновь по-настоящему включились не сразу, а только в третьем периоде. Этих усилий хватило для реванша за 0:8 и третьей победы в серии. На домашней площадке 20 апреля «Трактор» может оформить путевку в полуфинал Кубка Гагарина. У Минска же больше нет права на ошибку.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|19.04
|14:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|4 : 3 ОТ
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|2 : 3