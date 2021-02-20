Мамы юных хоккеистов сходят с ума. Как и в чем это проявляется

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Быстро решился вопрос с тренером, который учил драться ребят 2013 года рождения. Старший тренер школы «Львы ЦХМ» Сергей Суярков, где проходило занятие, объявил, что этот человек вообще не имеет никакого отношения к организации, он посторонний, занимался другими делами и теперь «ему запрещено появляться в школе». То есть сдали моментально, сделали виноватым, а в ЦХМ как бы все нормально. Ну за исключением того, что это «мамочки попросили организовать такую тренировку», а в итоге с некоторыми поговорят «вплоть до отчисления». В общем, замяли. Да еще и потратили очень много усилий, чтобы выяснить, кто слил видео. То есть больше волновало не то, почему такие тренировки вообще проводились, а то, кто же оказался предателем. Эти поиски как раз и свидетельствуют о том, что в школе не все чисто.

Но одну важную проблему Суярков затронул. Я ничуть не удивлен, что попросили обучить дракам именно мамы игроков, они были готовы заплатить тренеру и во время занятия радостно смотрели за тем, как их кровинушек били по голове. Я с этой прослойкой сообщества иногда сталкиваюсь, и впечатления остаются на долгое время. Это безумные женщины. Андрей Разин рассказывал историю, как одна из мамочек учила его тренировать, а когда он поинтересовался, какое отношение она имеет к хоккею, то на полном серьезе заявила, что посмотрела с балкона достаточно тренировок, чтобы делать выводы. Еще одна мне минут двадцать рассказывала о том, что ее сын уже имеет предложения из клуба НХЛ. Я, не имея возможности сбежать, изумленно выслушивал все это. Потом подошел ребенок 10 лет со стеклянными глазами, и мне стало понятно, что хоккей его уже достал на ранней стадии. Но можно ли решить эту проблему? В серьезных школах поступили жестко — родителей не подпускают к тренерам. В школах нижнего уровня цена давления со стороны мам включена в стоимость. Меня радует только то, что это видео пришло не из ведущей хоккейной школы. Хоть какая-то надежда остается.

Травма

Иван Барбашев поймал шайбу ногой, она попала очень неудачно и повредила хоккеисту лодыжку. Российский форвард, который только перешел в первое звено «Сент-Луиса», выбыл на срок до шести недель, еще непонятно, включено ли в это время возвращение физической формы.

pic.twitter.com/UPLNLaD9rf — TEAL TOWN USA — A San Jose Sharks Podcast (@TEALTOWNUSA) February 19, 2021

Очень жаль, что так получилось. Что там будет через два месяца — неизвестно, а у Ивана именно сейчас мог быть шанс стать важной частью команды. У Барбашева последний год контракта на 1,4 миллиона долларов. В 2019 году он получил довольно скромное двухлетнее соглашение после победы в Кубке Стэнли. Причем достаточно быстро согласился подписать контракт, хотя не был доволен условиями. Шесть недель в условиях короткого сезона большой срок, а это сразу же скажется на статистике.

Менеджеры в НХЛ — довольно черствые люди. В интервью они могут сыпать комплиментами, но, когда дойдет дело до подписания, сразу же становятся скупыми, особенно в отношении хоккеистов, которые не имеют статуса безусловных звезд. Сейчас у Барбашева скромные 6 (2+4) очков в 17 матчах, и это очень мало, чтобы рассчитывать на серьезное повышение. Обидно и то, что только-только Иван стал действительно получать время, его не держали в третьем звене и он имел возможность творить в атаке, а не разрушать и выбрасывать шайбу по борту. После возвращения надо снова убеждать тренера в своей полезности, ждать шанса, и это снова скажется на результативности. Очень плохое повреждение, но, к сожалению, в хоккее нельзя гарантированно обойтись без травм. Только если все время сидеть в ложе прессы и смотреть на матчи сверху.

Рекорд

Вратарь молодежной команды «Локо» Егор Гуськов установил рекорд лиги по количеству «сухих» матчей за сезон. Накануне он не пропустил от московского «Динамо», теперь за его плечами 13 идеальных матчей, а до конца регулярного чемпионата у ярославцев еще четыре встречи, так что потенциально свой результат он может и улучшить.

? ЭТО НОВЫЙ РЕКОРД МХЛ ?



Только что голкипер «Локо» Егор Гуськов оформил 13-й «сухарь» в этом сезоне и переписал рекорд, установленный в 2019 году Кириллом Устименко!#ЛигаСильных pic.twitter.com/mOYRb1VYqo — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) February 19, 2021

Гуськов очень сильно выделяется в этом сезоне. В молодежной лиге иногда разрыв между сильными и слабыми командами очень большой, так что, в принципе, любые цифры надо изучать. У Егора «сухари» во встречах с «Динамо» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), дважды в играх против СКА-1946 и «Красной Армии», а это все достаточно серьезные соперники. На прошлой неделе Гуськов не пропустил от питерского клуба в двух встречах подряд. Да и вообще в МХЛ нет сильней голкипера. Егор лидирует и по проценту отраженных бросков, а этот параметр более объективен для вратарей.

В этом сезоне в МХЛ не так уж и много голкиперов, которые бы действительно привлекали к себе внимание. Гуськову 19 лет, день рождения в январе, и он может сыграть на следующем молодежном чемпионате мира. Правда, хотелось бы его проверить на взрослом уровне, а этот год он, считайте, пропустил. В КХЛ его не брали, в ВХЛ не спускали, а без опыта игры на взрослом уровне тяжело понять, насколько он перспективен. В системе ярославцев был Даниил Исаев, который тоже рвал в молодежке, но сейчас он потерялся. Но мне кажется, что Егор более психологически устойчив, правда тезис этот может быть подтвержден или опровергнут только в другом турнире.