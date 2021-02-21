«Спартак» спасся в безнадежном матче. Теперь он может спасти весь сезон

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Спартак» практически окончательно решил вопрос о попадании в плей-офф. Нет, конечно, варианты существуют. Может быть, «Витязь» выиграет обе встречи в Хельсинки. Это возможно, но слишком маловероятно, учитывая проблемы команды. И стоит заложиться на то, что красно-белые после волевого подвига в Казани затем сольют «Сочи» и «Сибири». Но надо, чтобы это случилось одновременно, и тогда все решит матч 27 февраля между Олегом Знарком и Михаилом Кравецом. Но все-таки огромная вероятность, что в предпоследний день зимы не нужно будет ехать в Подольск.

Смешно то, что «Спартак» взял сенсационные два очка, и главный тренер красно-белых сразу заважничал. Моментально наехал на корреспондента, который задает вопросы. Не смог ответить, а начал злиться: «Вы хоть знаете, с кем мы ближайшие матчи проводим? Спрашиваете тут». КХЛ бы выписать профилактический штраф за такое поведение во время трансляции. И напомнить Знарку, что его команда, которую он набирал, позорится весь сезон.

Но стоит признать, что в Казани, конечно, концовка вышла прекрасной. Правда, и соперник у них ближе к плей-офф становится каким-то слишком мягким. Дмитрий Квартальнов сосредоточен на том, чтобы найти какие-то ошибки у арбитров, клуб посылает запросы в лигу по поводу решений судей во встрече с «Салаватом Юлаевым», словно в этом основная проблема. Как только начинают искать проблемы где-то, кроме раздевалки, так сразу жди беды. Когда уже клубы утратят привычку ныть, а начнут концентрироваться исключительно на своей игре?

Отставка

В МХЛ уже скоро плей-офф, есть вопросы по участникам, но их немного. И в такое время один из фаворитов турнира СКА-1946 меняет главного тренера. Лев Бердичевский проиграл последние три матча, но самое печальное, что его команда в этой серии ни разу не сумела поразить ворота соперника. Дважды это случилось в Ярославле (что еще можно понять) и один раз в Череповце. Тут же тренеру указали на дверь не раздумывая. Но самое странное, что его заменил Александр Титов, который только-только оконфузился в ВХЛ, не сумев вывести «СКА-Неву» в плей-офф. И когда питерский клуб не попал в число 16 команд, то понимающие люди не слишком удивились.

Не раз, не два и даже не пять говорили, что Титов — тренер для взрослых хоккеистов. Его предыдущие клубы «Буран», «Сокол» и «Лада» занимали приличные места по итогам регулярного чемпионата, но при этом совсем не радовали красотой хоккея, предпочитая простоту. В плей-офф это, впрочем, не срабатывало, но чаще его командам было вообще важно попасть во второй этап турнира. С молодыми ребятами в системе питерской команды надо работать, а этого качества у Титова нет. Может быть, появится, но прямо сейчас есть существенные проблемы.

Удивляет и то, какой сезон получается у Титова. Он уже и в национальной сборной побывал на этапе Евротура, ему доверяли сборную игроков до 16 лет, но, кстати, довольно быстро передали ее другому тренеру. Затем назначение в ВХЛ, а теперь еще и в МХЛ, да еще и перед плей-офф. К слову, вопросы к Льву Бердичевскому были, уж слишком по-разному действовала команда в этом сезоне.

Шаг

Одновременно рад за ребят из «Красной Армии» и «Звезды» (скорее, все-таки за представителей молодежки), которые дебютировали накануне в КХЛ, но и разочарован, что у нас вообще возможна такая ситуация. КХЛ — профессиональная лига, здесь нельзя в принципе несерьезно относиться к любым матчам, даже если обе команды не решают турнирных задач. Но у нас есть «Сочи», который является чистым фарм-клубом питерцев, у нас армейская команда может поменять 10 человек, не выставив никого на драфт отказов. При этом все лидеры здоровы, только отдыхают. Недавно же перерыв был, когда они успели устать? Это все неправильно и странно.

Опять же, мы уже 12 лет не можем определиться с концепцией. КХЛ — это бизнес-проект или турнир, который готовит кандидатов в сборную для победы в Евротуре? Если второе — объявите. Правда, тогда нет смысла настаивать на уменьшении бюджетного участия, да и билеты на игры продавать глупо. Если первое, то надо жестко бороться с тем, что сделал вчера ЦСКА или весь сезон устраивает черноморский клуб.

Болельщики в Москве пришли на стадион увидеть Никиту Сошникова, Максима Шалунова и Константина Окулова. Они заплатили полную стоимость за зрелище, а получили какой-то сырой продукт. Представьте, что вы идете в кино на блокбастер, а вам вместо него без предупреждения показывают любительскую съемку какого-то семейного праздника кассира. Глупо же. И все из-за того, что у лиги нет концепции.