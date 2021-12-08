Обзор дня Алексея Шевченко.

Правила

Непонятный спор возник вокруг ситуации с ЦСКА. Накануне все обсуждали новость об отсутствии новости. Писали, что КХЛ не собирается менять правила овертайма из-за того, что армейцы снимают вратаря, меняют его на четвертого игрока и получают преимущество в дополнительные пять минут. О чем вообще речь? Если тренер так поступает в НХЛ, то в случае поражения лишается дополнительного очка. У нас такой угрозы нет, так что ЦСКА в любом случае зарабатывает балл. Ну и хорошо, что КХЛ не берет этот пункт правил из Северной Америки. Он и в НХЛ кажется немного странным.

Наказывается тренерское решение. Вы еще лишайте очков за то, что главный выпускает четырех форвардов на большинство. Нет никакого криминала в том, что делает Сергей Федоров. Многие бы воспринимали это как чудачество, но армейцы дважды победили, причем последний раз сильного соперника. И, кстати, после этой встречи Алексей Кудашов сам сказал, что задумывался о таком трюке. Наши овертаймы отличаются от тех, что проходят в НХЛ. Чаще всего за океаном в первую минуту создается три-четыре момента, а до буллитов вообще дело редко доходит. В КХЛ я видел пятиминутки без моментов. И Федоров делает матчи веселее. При этом сам изрядно рискует. Один нормальный перехват соперника — всё.

Над чем действительно должны подумать в лиге, так это о возвращении трехочковой системы. Ее же поменяли, чтобы отрыв между богатыми и бедными не выглядел катастрофически. Но сейчас с этим заданием справляется потолок, а также менеджеры и тренеры команд. В итоге некоторые клубы начинают играть на ничью с начала третьего периода. Не дело это.

Новичок

«Ак Барс» все-таки везет легионера. Контракт с клубом подписывает защитник Марк Барберио. Канадец последний сезон выступал в «Лозанне», а до этого провел восемь сезонов и 272 матча в НХЛ, семь сезонов и 267 игр в АХЛ. Практически столько же отдал лиге Квебека. Четыре раза за пять лет он попадал в стартовый состав на Матч звезд лиги фарм-клубов, но последний раз это было четыре года назад. В НХЛ последний раз Марк играл в сезоне-2019/20, набрал два очка в 20 матчах за «Колорадо» и отправился в Европу на заработки. Знаменит тем, что стал соучастником гола Михаила Воробьева из «Филадельфии». Вы должны помнить этот момент, хотя и прошло три года. Семен Варламов накрыл шайбу, а в него влетел одноклубник Барберио, и Воробьев остался один перед пустыми воротами.

Теперь об «Ак Барсе». Вы уверены, что им нужен защитник? Я бы не удивился, если бы привезли вратаря, сильного центрального форварда или забивного крайнего. Но тратить легионерское место на игрока обороны кажется странным. Марк не слишком атакующий защитник, его статистика за последние десять лет довольно скромная, а что там было в 2011 году в АХЛ (13+48) — вспоминать странно. Он не слишком и надежен, хотя бы потому, что в НХЛ не остался. Однозначно ли новичок сильнее всех, кто есть в Казани сейчас? Если так уверены в клубе, то хотелось бы узнать, по каким критериям они выбирали хоккеиста. Настаиваю на версии, что у казанского клуба нет никаких кадровых проблем, которые мешали бы выступать стабильно. Сильная команда находится на последнем месте в лиге по реализации большинства. Надо спрашивать с тренеров и игроков, которые уже на контракте.

Отставка

Отличная история произошла в Молодежной хоккейной лиге. Олег Кваша, возглавивший подмосковный «Атлант» 3 ноября, уже 8 декабря переведен на должность старшего тренера клуба. Его заменил Александр Филиппов, но это уже другая история, о которой как-нибудь в другой раз. С Квашой интересно получилось. Был на его первом матче в профессиональном хоккее, ведь это было странно — как человек, который не тренировал даже детей и вообще не делал попыток устроиться в хоккейный клуб, вдруг получает в распоряжение коллектив МХЛ? Олег в своем первом матче уступил аутсайдеру Западной конференции «Амурским Тиграм», но после рассказал, что на самом деле давно хотел тренировать. И всегда искал возможность получить такую работу. Но начинать прямо с должности главного тренера — это большая ответственность. К этому надо подходить постепенно, исключения бывают, но это редкость. В итоге ничего не получилось.

Не сказать, что был оглушительный провал, на счету молодого тренера были победы, но только над командами своего уровня. О борьбе за место в плей-офф можно забыть. Я разговаривал с хоккеистами, спрашивал, что изменилось, чем стало лучше при новом тренере. Никаких конкретных ответов не услышал. Тренируются, выходят на лед, проходят собрания, но ничего такого, чтобы ждать прорыва. Конечно, у Кваши в распоряжении были не самые лучшие игроки страны, но иногда и с такими хоккеистами команда меняется. Теперь Кваша будет лишь помогать на матчах «Атланта». Не вышло, не получилось, не хватило опыта. Не ушла мысль, что бывший знаменитый игрок что-то ищет после окончания карьеры, пробует, но ни к чему у него по-настоящему душа не лежит.