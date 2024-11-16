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Сегодня, 09:15

Юниор Федоров: «Я и моя семья — враги для «Локомотива», клуб частично отсудил у меня стипендию»

Иван Богун
Корреспондент
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Нападающий «Чайки» и юниорской сборной России Виктор Федоров рассказал о своем переходе из школы «Локомотива» в систему «Торпедо».

— В прошлом сезоне за тобой вели охоту многие топ-клубы. Как получилось, что ты оказался в «Торпедо» и твой переход наделал много шума?

— История с переездом из Ярославля получилась не очень приятной. Разумеется, мне не хотелось переходить со скандалом.

У нас был разлад с руководством «Локомотива», с их стороны был определенный обман. Скажем так, появились проблемы больше юридического, а не хоккейного характера. Поэтому пришлось переезжать в другой клуб.

— В чем обман? Недодали игровое время?

— Нет-нет, с игровым временем проблем не было. Речь об определенных условиях на перспективу. По игровым моментам у меня вообще не было никаких вопросов.

— В Ярославле очень ревностно относятся к переходам своих воспитанников. Проклятия в спину не летели?

— Конечно, в Ярославле все разозлились из-за моего перехода. Просто теперь я и вся моя семья — враги для «Локомотива».

Сейчас практически ни с кем не общаюсь из Ярославля. Поэтому давно уже не слышал, что там говорят про меня. Но недавно у нас закончился судебный процесс. «Локомотив» был недоволен компенсацией за мой переход. Они хотели отсудить стипендию, которую мне платили. Частично им удалось это сделать.

Полностью интервью Виктора Федорова читайте на сайте «СЭ».

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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