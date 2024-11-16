Сергею Конькову непонятен формат хоккея 3x3

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями о формате проведения хоккейных матчей 3x3.

«Мне кажется, что формат «3 на 3» сделан для игроков, которые не сумели пробиться на высший уровень. Я в этом плане человек консервативных взглядов. Касаемо формата 3x3 — я не понимаю, для чего это делается», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В понедельник, 18 ноября КХЛ проведет пресс-конференцию по поводу проведения чемпионата в формате 3x3.