Сергею Конькову непонятен формат хоккея 3x3
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями о формате проведения хоккейных матчей 3x3.
«Мне кажется, что формат «3 на 3» сделан для игроков, которые не сумели пробиться на высший уровень. Я в этом плане человек консервативных взглядов. Касаемо формата 3x3 — я не понимаю, для чего это делается», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
В понедельник, 18 ноября КХЛ проведет пресс-конференцию по поводу проведения чемпионата в формате 3x3.
Источник: «РБ Спорт»
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