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Сегодня, 12:30

«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Авангард» и «Нефтехимик» сыграют в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Авангард», Telegram

«Авангард» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске, стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция также пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Кроме того, матч покажет омский телеканал «12», прямой эфир начнется в 16.45 по местному времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 омичи в 24 матчах набрали 20 очков, у нижнекамцев — 27 игр и 25 очков.

ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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КХЛ, расписание и результаты 16 ноября: «Авангард» — «Нефтехимик», «Торпедо» — «Локомотив» и другие матчи
Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 23 5 48
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
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Авангард – Нефтехимик
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Автомобилист – Адмирал
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Торпедо – Локомотив
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