«Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе генерального директора Белых

Сергей Белых покинул пост генерального директора «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Функционер занимал эту должность с августа 2025 года.

«В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок «драконам» удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. «Шанхай Дрэгонс» благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

По итогам сезона-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» с 54 очками в 68 матчах занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.