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«Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе генерального директора Белых

Алина Савинова

Сергей Белых покинул пост генерального директора «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Функционер занимал эту должность с августа 2025 года.

«В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок «драконам» удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. «Шанхай Дрэгонс» благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

По итогам сезона-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» с 54 очками в 68 матчах занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

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Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 10 7 3 15
2 Металлург Мг 9 7 2 15
3 Ак Барс 10 6 4 13
4 Салават Юлаев 8 5 3 11
5 Барыс 9 5 4 10
6 Автомобилист 9 3 6 8
7 Авангард 8 4 4 8
8 Амур 8 3 5 7
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
11 Трактор 7 2 5 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 СКА 8 7 1 14
3 ЦСКА 9 6 3 12
4 Торпедо НН 8 6 2 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 10 5 5 10
7 Северсталь 9 4 5 9
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9 Динамо Мн 8 2 6 8
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28.09 16:30 Авангард – Металлург Мг - : -
28.09 19:00 Торпедо НН – Салават Юлаев - : -
28.09 19:10 Динамо Мн – Лада - : -
28.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Сочи - : -
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