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У защитника «Салавата Юлаева» диагностирована двусторонняя пневмония

21:08
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У защитника «Салавата Юлаева» Игоря Мясищева диагностирована двусторонняя пневмония. Он находится в одной из московских больниц, сообщает «ГорОбзор.Ру».

В минувшем сезоне российский защитник играл за «Звезду» — фарм-клуб ЦСКА. 23-летний россиянин набрал 28 (5+23) очка в 53 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

ЦСКА отдал Мясищева и нападающего Александра Черного в «Салават Юлаев» в обмен на права на защитника Артема Сергеева.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/44897-u-zaschitnika-salavata-yulaeva-diagnostirovana-dvustoronnyaya-pnevmoniya

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