У защитника «Салавата Юлаева» диагностирована двусторонняя пневмония

У защитника «Салавата Юлаева» Игоря Мясищева диагностирована двусторонняя пневмония. Он находится в одной из московских больниц, сообщает «ГорОбзор.Ру».

В минувшем сезоне российский защитник играл за «Звезду» — фарм-клуб ЦСКА. 23-летний россиянин набрал 28 (5+23) очка в 53 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

ЦСКА отдал Мясищева и нападающего Александра Черного в «Салават Юлаев» в обмен на права на защитника Артема Сергеева.