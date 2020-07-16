У защитника «Салавата Юлаева» диагностирована двусторонняя пневмония
21:08
У защитника «Салавата Юлаева» Игоря Мясищева диагностирована двусторонняя пневмония. Он находится в одной из московских больниц, сообщает «ГорОбзор.Ру».
В минувшем сезоне российский защитник играл за «Звезду» — фарм-клуб ЦСКА. 23-летний россиянин набрал 28 (5+23) очка в 53 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.
ЦСКА отдал Мясищева и нападающего Александра Черного в «Салават Юлаев» в обмен на права на защитника Артема Сергеева.
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/44897-u-zaschitnika-salavata-yulaeva-diagnostirovana-dvustoronnyaya-pnevmoniya
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