Морозов: «Ковальчук помогает игрокам «Спартака» в раздевалке научиться бороться за большие трофеи»

Нападающий «Спартака» Иван Морозов рассказал о влиянии форварда Ильи Ковальчука на команду.

«Конечно, влияние Ковальчука большое. Легендарный игрок со своим мнением. Он выигрывал кубки — и не один раз. Знает, как это делается. И помогает нам в раздевалке научиться бороться за большие трофеи, решать большие задачи. К молодым ребятам хорошо относится, помогает им, подсказывает всегда, как надо действовать. Для нас всех приход Ковальчука — только плюс», — цитируют «Известия» Морозова.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Спартак» встретится с «Металлургом».