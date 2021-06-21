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Саюстов стал первым новичком «Адмирала» после возвращения клуба в КХЛ

14:31
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«Адмирал» подписал контракт с нападающим Дмитрием Саюстовым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 33-летним россиянином рассчитано на один сезон. Хоккеист стал первым новичком команды из Владивостока после ее возвращения в КХЛ.

В сезоне-2020/21 Саюстов выступал за «Сибирь», на его счету 14 (11+3) очков в 51 матче.

19 июня стало известно, что «Адмирал», пропускавший сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса, сможет выступить в КХЛ в следующем сезоне.

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Иван Торопцев все материалы автора
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