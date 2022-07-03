Овечкин отказался отвечать на вопрос о ситуации с вратарем Иваном Федотовым

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался отвечать на вопрос о ситуации с вратарем ЦСКА и сборной России Иваном Федотовым.

— Про Федотова говорить не хочешь? — спросил его журналист Иван Карпов.

— Нет, а зачем? — ответил Овечкин.

1 июля хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва в армию.