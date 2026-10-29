Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Сибирь — Металлург: результат матча КХЛ 29 октября 2026

«Сибирь» на своем льду обыграла «Металлург»

Сергей Ярошенко

«Сибирь» обыграла «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Встреча прошла в Новосибирске.

У хозяев дубль оформил Александр Мирзабалаев, также по шайбе забросили Павел Тютнев, Сергей Попов и Антон Косолапов. У гостей отличились Никита Коротков и Сергей Толчинский.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, магнитогорцы с 34 очками лидируют на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Металлург Мг

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Читайте также
В десятке лучших бомбардиров КХЛ только ветераны за 30. Куда пропали молодые звезды?
Успеет ли Роналду дойти до отметки в 1000 голов в этом сезоне? Считаем примерные сроки
Карседо заявил, что команду убили, у красно-белых полно проблем, мешающих чемпионству. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Гуркиным

КХЛ, расписание и результаты 29 октября: «Сибирь» обыграла «Металлург», «Автомобилист» против «Торпедо», «Северсталь» против «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 16 6 34
2 Нефтехимик 20 11 9 25
3 Барыс 20 11 9 23
4 Ак Барс 21 10 11 22
5 Амур 19 10 9 21
6 Салават Юлаев 21 10 11 21
7 Автомобилист 19 9 10 20
8 Авангард 18 10 8 20
9 Сибирь 22 8 14 19
10 Адмирал 19 8 11 19
11 Трактор 19 8 11 18
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 20 15 5 30
2 Локомотив 19 14 5 28
3 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
4 Торпедо НН 19 12 7 26
5 Спартак 19 11 8 25
6 Северсталь 20 11 9 24
7 Динамо М 23 8 15 21
8 Динамо Мн 20 7 13 20
9 СКА 19 9 10 19
10 Сочи 19 6 13 12
11 Лада 20 2 18 9
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 15:30 Сибирь – Металлург Мг 5 : 2
29.10 17:00 Автомобилист – Торпедо НН - : -
29.10 19:00 Локомотив – Сочи - : -
29.10 19:00 Северсталь – Спартак - : -
29.10 19:30 Нефтехимик – Адмирал - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости