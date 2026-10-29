«Сибирь» на своем льду обыграла «Металлург»

«Сибирь» обыграла «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Встреча прошла в Новосибирске.

У хозяев дубль оформил Александр Мирзабалаев, также по шайбе забросили Павел Тютнев, Сергей Попов и Антон Косолапов. У гостей отличились Никита Коротков и Сергей Толчинский.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, магнитогорцы с 34 очками лидируют на «Востоке».