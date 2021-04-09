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Состояние госпитализированного защитника «Авангарда» Емелина улучшилось

13:21
Алексей Емелин. Фото Хк Авангард
Алексей Емелин. Фото Хк Авангард
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Источник «СЭ», близкий к защитнику «Авангарда» Алексею Емелину, сообщил о состоянии его здоровья.

По его словам, капитан омичей чувствует себя намного лучше, о трансплантации печени не может быть и речи.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.

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