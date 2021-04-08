Источник: в крови Емелина обнаружили сильнодействующие лекарства, а не наркотики

По информации Telegram-канала Mash, в крови капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружили сильнодействующие лекарства с кодеином, а наркотических веществ в его организме обнаружено не было.

Ранее о запрещенных веществах в организме хоккеиста сообщало МВД Татарстана. Тесты проводило республиканское бюро медицинской экспертизы, оно и дало МВД несколько преждевременное, по данным источника, заключение. Сейчас Емелин лежит в центре трансплантологии при институте Склифосовского в Москве, в отдельной палате.

Поведение спортсмена могло быть вызвано передозировкой лекарствами: они вызывают психомоторное возбуждение, отчего кажется, что человек находится под воздействием наркотиков. Кроме того, анализ крови на тропонин выдал повышенный показатель, характерный для инфаркта.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.