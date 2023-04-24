«Сибирь» продлила контракт с голкипером Костиным

«Сибирь» продлила контракт с голкипером Денисом Костиным, сообщается на официальном сайте. Новый контракт игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Предыдущее соглашение с 27-летнием голкипером действовало до конца апреля 2024 года.

В прошедшем сезоне хоккеист провел 33 матча в КХЛ. Коэффициент надежности вратаря составил 2,19 в среднем за матч, он отражал 92,4 процента бросков в регулярном чемпионате, в плей-офф — 85,5 процента.