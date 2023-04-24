Нападающий Бурмистров может уехать в НХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Бурмистров может уехать в НХЛ. К игроку проявляют интерес несколько клубов лиги.

Ситуация немного осложняется тем, что Бурмистров завершил карьеру в лиге, когда возвращался из «Ванкувера» в «Ак Барс».

Нынешний сезон Бурмистров завершал в «Магнитке».