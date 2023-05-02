«Витязь» объявил о назначении Завьялова на пост главного тренера

Как ранее сообщал «СЭ», Александр Завьялов назначен главным тренером «Витязя».

Он будет руководить командой в сезоне КХЛ-2023/24, говорится в заявлении пресс-службы клуба.

53-летний специалист работает в клубе из Балашихи с 2022 года. До этого он был помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе». В нынешнем сезоне Завьялов был ассистентом Вячеслава Буцаева.

В Кубке Гагарина сезона-2022/23 «Витязь» проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.