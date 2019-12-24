Сергей Гомоляко: «Абросимов и Лещенко должны помочь «Сочи» в борьбе за выход в плей-офф»

Спортивный директор «Сочи» Сергей Гомоляко рассказал, что он думает о последних новичках команды.

— Конечно, селекционная работа не останавливается ни на минуту, мы постоянно находимся в поисках вариантов для усиления состава. До дедлайна еще есть несколько дней, будем смотреть, кто сможет нам помочь решить поставленные задачи.

— Что скажете о двух новичках из «Ак Барса» — Романе Абросимове и Вячеславе Лещенко?

— Пришли хорошие игроки, которые должны усилить нашу команду и помочь нам в борьбе за выход в плей-офф. Тем более, приятно, что именно мы выиграли за них борьбу, хотя и Абросимова, и Лещенко хотели взять другие клубы.

Роман — габаритный защитник, который надежно играет в обороне, имеет хорошее катание, бросок. Мы общались с Зинэтулой Билялетдиновым, который хорошо отозвался о Романе и дал положительные рекомендации.

Вячеслав — техничный и думающий нападающий, который может и сам забить гол, и отдать хорошую передачу партнеру. Лещенко — тот игрок, который добавит атакующий потенциал нашей команде, — цитирует Гомоляко официальный сайт клуба.

«Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, имея в активе 37 очков в 40 играх.