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«Адмирал» сможет выступить в следующем сезоне КХЛ

10:17
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«Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон 2017/2018, информирует сайт КХЛ.

Это означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/22. Полный расчет будет произведен до 31 июля текущего года, срок был утвержден Советом директоров КХЛ 31 марта 2021.

Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ, таким образом клуб сможет подписывать игроков.

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон 2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/19/485634.html

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