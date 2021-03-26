Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Пулккинен считает, что «Локомотив» играл лучше ЦСКА в пятом матче плей-офф

00:08
Теги:

Нападающий «Локомотива» Теему Пулккинен 25 марта в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча плей-офф «Запада» против ЦСКА (2:3).

«Игра была похожа на вторую встречу серии. Тяжело играть, когда проигрываешь в счете, особенно против ЦСКА. Мы просто работаем, мы видим позитивные вещи в своих действиях, нужно просто внимательнее играть в начале матче. Большую часть матча мы играли лучше, у нас такая же хорошая команда, как и у них», — считает финский легионер.

После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/25/482694.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...