Пулккинен считает, что «Локомотив» играл лучше ЦСКА в пятом матче плей-офф

Нападающий «Локомотива» Теему Пулккинен 25 марта в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча плей-офф «Запада» против ЦСКА (2:3).

«Игра была похожа на вторую встречу серии. Тяжело играть, когда проигрываешь в счете, особенно против ЦСКА. Мы просто работаем, мы видим позитивные вещи в своих действиях, нужно просто внимательнее играть в начале матче. Большую часть матча мы играли лучше, у нас такая же хорошая команда, как и у них», — считает финский легионер.

После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).