«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Олсоном до 2027 года

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с нападающим Кайлом Олсоном.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано до 31 мая 2027 года. Форвард перешел в команду в статусе неограниченно свободного агента и будет выступать под 25-м номером.

В прошлом сезоне Олсон играл за «Адмирал», в составе которого стал лучшим снайпером команды. В 66 матчах своего дебютного сезона в FONBET чемпионате КХЛ канадец набрал 31 (21+10) очко.

В этом сезоне нападающий провел 11 матчей за клуб из Владивостока и набрал 6 (2+4) очков.