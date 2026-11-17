Коршков — о голе в матче с «Трактором»: «Мирзабалаев говорит, что я коснулся. Я говорю, что он»
Нападающий «Сибири» Егор Коршков подвел итоги победного матча FONBET чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1) и рассказал о своей первой шайбе на домашней арене в Новосибирске.
— Изменения в лучшую сторону по сравнению с матчем с московским «Динамо». Изменили тактику или разгрузили голову?
— Я думаю, что в прошлой игре второй и третий период хорошо провели, зацепились за эту игру. Сегодня с первого периода начали выполнять тренерскую установку, и за счет этого удалось победить.
— Был сложный момент с определением автора второй шайбы...
— Саня Мирзабалаев говорит, что я коснулся. Я говорю, что он. Главное, что мы забили, а остальное уже не так важно.
— У вас первый гол при домашних новосибирских трибунах. Заждались?
— Хотелось поскорее забить. Немножко давило, можно сказать так.
— Есть ощущение, что для уверенности, стабильности вам не хватало именно этого гола?
— Возможно. Когда ты проигрываешь, уверенность уходит, а за счет побед уверенность приходит не только мне, но и всей команде.
— Как оцените начало сезона для себя?
— Сложно оценивать, одна треть сезона прошла. Будем оценивать уже в конце сезона. Но все же тяжелое начало.
— На ваш взгляд, какие барьеры мешают забивать больше?
— Надо больше бросать и поувереннее.
— Вы неизменный участник большинства. Чего не хватает в ситуации с неравными составами?
— Это очень большая проблема сейчас. Много игр не можем забить. Не хватает четкости в действиях, передачах. Надо добавлять.
— В связи с этим ждете ли с нетерпением Эвандера Кейна?
— Нет. У нас сейчас сезон идет, мы больше к игре готовимся. Думаю, всех не устраивает наше положение сейчас, и надо выбираться из него.
— Вы еще год назад играли за «Трактор». Было принципиальное желание одержать победу?
— Не скажу, что прямо желание. Но забить хочется каждую игру.
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