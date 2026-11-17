Коршков — о голе в матче с «Трактором»: «Мирзабалаев говорит, что я коснулся. Я говорю, что он»

Нападающий «Сибири» Егор Коршков подвел итоги победного матча FONBET чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1) и рассказал о своей первой шайбе на домашней арене в Новосибирске.

— Изменения в лучшую сторону по сравнению с матчем с московским «Динамо». Изменили тактику или разгрузили голову?

— Я думаю, что в прошлой игре второй и третий период хорошо провели, зацепились за эту игру. Сегодня с первого периода начали выполнять тренерскую установку, и за счет этого удалось победить.

— Был сложный момент с определением автора второй шайбы...

— Саня Мирзабалаев говорит, что я коснулся. Я говорю, что он. Главное, что мы забили, а остальное уже не так важно.

— У вас первый гол при домашних новосибирских трибунах. Заждались?

— Хотелось поскорее забить. Немножко давило, можно сказать так.

— Есть ощущение, что для уверенности, стабильности вам не хватало именно этого гола?

— Возможно. Когда ты проигрываешь, уверенность уходит, а за счет побед уверенность приходит не только мне, но и всей команде.

— Как оцените начало сезона для себя?

— Сложно оценивать, одна треть сезона прошла. Будем оценивать уже в конце сезона. Но все же тяжелое начало.

— На ваш взгляд, какие барьеры мешают забивать больше?

— Надо больше бросать и поувереннее.

— Вы неизменный участник большинства. Чего не хватает в ситуации с неравными составами?

— Это очень большая проблема сейчас. Много игр не можем забить. Не хватает четкости в действиях, передачах. Надо добавлять.

— В связи с этим ждете ли с нетерпением Эвандера Кейна?

— Нет. У нас сейчас сезон идет, мы больше к игре готовимся. Думаю, всех не устраивает наше положение сейчас, и надо выбираться из него.

— Вы еще год назад играли за «Трактор». Было принципиальное желание одержать победу?

— Не скажу, что прямо желание. Но забить хочется каждую игру.