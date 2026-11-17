«Ак Барс» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 17 ноября. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Динамо» Москва можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.10 мск. Смотреть встречу онлайн также можно на платформе «Кинопоиск» по подписке «Яндекс Плюс».

«Ак Барс» в предыдущем матче на выезде крупно уступил «Автомобилисту» (1:5). Казанцы набрали 28 очков и занимают девятое место в Восточной конференции, уступая «Салавату Юлаеву» по дополнительным показателям.

Московское «Динамо» подходит к матчу после двух побед подряд — над СКА (2:1 ОТ) и «Сибирью» (3:1). Бело-голубые набрали 29 очков и располагаются на седьмом месте в Западной конференции.

Команды впервые сыграют друг с другом в регулярном чемпионате сезона-2026/27. В истории КХЛ «Ак Барс» одержал 27 побед над московским «Динамо», бело-голубые выиграли 23 очные встречи.