«Ак Барс» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 17 ноября. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Динамо» Москва можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.10 мск. Смотреть встречу онлайн также можно на платформе «Кинопоиск» по подписке «Яндекс Плюс».
«Ак Барс» в предыдущем матче на выезде крупно уступил «Автомобилисту» (1:5). Казанцы набрали 28 очков и занимают девятое место в Восточной конференции, уступая «Салавату Юлаеву» по дополнительным показателям.
Московское «Динамо» подходит к матчу после двух побед подряд — над СКА (2:1 ОТ) и «Сибирью» (3:1). Бело-голубые набрали 29 очков и располагаются на седьмом месте в Западной конференции.
Команды впервые сыграют друг с другом в регулярном чемпионате сезона-2026/27. В истории КХЛ «Ак Барс» одержал 27 побед над московским «Динамо», бело-голубые выиграли 23 очные встречи.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|19
|9
|41
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|28
|14
|14
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|29
|9
|Ак Барс
|29
|13
|16
|28
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|5
|Спартак
|28
|14
|14
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
|19.11
|17:00
|Металлург Мг – Трактор
|- : -
|19.11
|19:00
|Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|19:00
|Ак Барс – Спартак
|- : -