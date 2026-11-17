Радулов может вернуться в состав «Локомотива» после декабрьской паузы в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов может восстановиться после травмы и вернуться на лед в декабре, после паузы в FONBET чемпионате КХЛ.

«Возвращение Радулова, скорее всего, может состояться после паузы в сезоне в декабре», — сообщает ТАСС.

40-летний форвард получил повреждение 20 октября в матче против «Нефтехимика» (0:1). Радулов не смог завершить игру, после чего был внесен в список травмированных.

С 9 по 13 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала с участием сборных России, Белоруссии и Казахстана.

В сезоне-2026/27 Радулов провел 17 матчей и набрал 16 (8+8) очков.