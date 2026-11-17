«Барыс» расторг контракт с американским вратарем Шепардом

«Барыс» объявил о расторжении контракта с американским вратарем Хантером Шепардом.

Соглашение с 31-летним голкипером расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Шепард присоединился к «Барысу» летом 2026 года. В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2026/27 он провел 13 матчей, в которых отразил 87,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,37.