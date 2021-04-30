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По данным ВЦИОМ, россияне стали меньше интересоваться хоккеем

13:18
По данным ВЦИОМ, россияне стали меньше интересоваться хоккеем. Фото usahockeyntdp.com.
По данным ВЦИОМ, россияне стали меньше интересоваться хоккеем. Фото usahockeyntdp.com.
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По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние два года россияне стали меньше интересоваться хоккеем.

«Россияне проявляют умеренный интерес к хоккею: 32% опрошенных интересуются им от случая к случаю, а каждый 20-й россиянин является постоянным болельщиком (5%). По сравнению с 2019 г. внимание наших сограждан к хоккею несколько уменьшилось: тогда им интересовались 39% россиян, 6% были постоянными болельщиками», — говорится в материалах опроса ВЦИОМ.

Напомним, 28 апреля «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Дополнительная информация:

https://wciom.ru/

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