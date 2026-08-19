Защитник Филлипс покинул СКА

СКА объявил об уходе защитника Маркуса Филлипса в связи с истечением контракта.

27-летний канадец играл за петербургскую команду с 2025 года. В сезоне-2025/26 в 67 матчах FONBET чемпионата КХЛ защитник набрал 13 (3+10) очков, в 5 матчах плей-офф — 2 (0+2) очка.

Ранее Филлипс играл за «Торпедо», венгерский «Фехервар АВ19», финский «Эссят», канадские «Манитоба Мус», «Лондон Найтс», «Гуэлф Сторм», «Оуэн-Саунд Аттак» и американские «Онтарио Рейн» и «Форт-Уэйн Кометс».