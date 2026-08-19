КХЛ назвала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2026/27

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила состав Спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) на сезон-2026/27.

В состав СДК вошли председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ В.В.Каменский; главный эксперт по хоккейным операциям КХЛ С.А.Козлов; независимые эксперты А.В.Гусаров, Ф.Л.Канарейкин, В.И.Малахов, С.Л.Немчинов; ответственный секретарь, руководитель отдела судейства МХЛ А.С.Солнцев.

СДК КХЛ осуществляет рассмотрение ситуаций и событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, товарищеских игр и турниров обеих лиг, если они связаны с дисциплинарными нарушениями со стороны участников матча.