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Форвард «Спартака» Бакош пополнит состав «Сочи»

13:32
Мартин Бакош. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мартин Бакош. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Мартин Бакош подпишет контракт с «Сочи». При этом у нападающего есть действующее соглашение с московским клубом.

В сезоне-2020/21 31-летний словак провел за «Спартак» 46 матчей (регулярка + плей-офф) и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-14».

Помимо красно-белых, Бакош в КХЛ играл за «Слован», «Куньлунь», «Сочи» и «Адмирал».

(Михаил Скрыль)

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