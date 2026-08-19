«Северсталь» заключила новый контракт с вратарем Самойловым до 2028 года
«Северсталь» расторгла прежний контракт с голкипером Александром Самойловым и заключила с ним новое соглашение, сообщается на сайте КХЛ.
Новый контракт 28-летнего вратаря с череповецким клубом рассчитан до 31 мая 2028 года.
В сезоне-2026/27 Самойлов провел за «Северсталь» 50 матчей и одержал 23 победы. Всего на счету голкипера 124 встречи в КХЛ, в которых он одержал 60 побед. Самойлов отражает 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,38.
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