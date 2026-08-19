Андриевский: «В первой половине игры с «Барысом» у нас были проблемы»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский подвел итоги матча с «Барысом» (5:1) на Кубке Республики Башкортостан.

— Вторая уверенная победа на турнире в Уфе. Как оцените сегодняшнюю игру? Показалось, что ваша команда была быстрее «Барыса».

— Не сказал бы, особенно в первой половине игры у нас были проблемы. «Барыс» был посвежее в движении и создавал нам проблемы. Хорошо, что забили эти голы. Вторая половина матча понравилась нам больше. Вовремя забили третью шайбу.

— Насколько остались довольны игрой новичков команды? Сегодня их много было на льду.

— Все ребята стараются, не только новички. Понятно, что когда выигрываешь, все равно не всем доволен, но ребята стараются.

— «Амур» что «Ладе», что «Барысу» часто забивает в концовках периодов. Почему, на ваш взгляд, так происходит?

— Мы концентрируем ребят, что период длится 20 минут, а матч 60. Ребята прислушиваются, а соперник в концовках заигрывается и ошибается.