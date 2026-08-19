«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Петровым
«Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Матвеем Петровым. Соглашение с 23-летним игроком носит двусторонний характер и рассчитано на два года.
Ранее «Спартак» подписал с Петровым просмотровый контракт, после чего форвард выиграл предсезонный турнир имени Дроздецкого в составе воскресенского «Химика». В трех матчах он набрал 5 (2+3) очков.
В 2021 году Петров был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ. После этого нападающий выступал в АХЛ и набрал 42 (23+19) очка в 142 матчах за «Бэйкерсфилд».
Источник: https://t.me/hc_spartak/34807
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