«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Петровым

«Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Матвеем Петровым. Соглашение с 23-летним игроком носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Ранее «Спартак» подписал с Петровым просмотровый контракт, после чего форвард выиграл предсезонный турнир имени Дроздецкого в составе воскресенского «Химика». В трех матчах он набрал 5 (2+3) очков.

В 2021 году Петров был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ. После этого нападающий выступал в АХЛ и набрал 42 (23+19) очка в 142 матчах за «Бэйкерсфилд».