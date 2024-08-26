Заварухин о переходе Кузнецова в СКА: «Есть возможность, почему бы и нет?»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова в СКА.
— СКА есть СКА, они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется Кузнецов, насчет Зайцева было понятно. ЦСКА тоже неплохо усилился — хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в КХЛ. Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся. Тот же «Куньлунь» подписал сильных иностранцев, Якупова — это будет хорошее усиление, — сказал Заварухин «СЭ».
31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.
Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.
Полностью интервью Николая Заварухина читайте на сайте «СЭ».
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