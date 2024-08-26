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Сегодня, 19:30

Заварухин о переходе Кузнецова в СКА: «Есть возможность, почему бы и нет?»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

— СКА есть СКА, они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется Кузнецов, насчет Зайцева было понятно. ЦСКА тоже неплохо усилился — хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в КХЛ. Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся. Тот же «Куньлунь» подписал сильных иностранцев, Якупова — это будет хорошее усиление, — сказал Заварухин «СЭ».

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

Полностью интервью Николая Заварухина читайте на сайте «СЭ».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Николай Заварухин
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