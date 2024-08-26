Гатиятулин подвел итоги турнира Пучкова для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги турнира Пучкова после матча против олимпийской сборной России (2:4).

— Было запланировано, что четвертый матч будем играть таким составом. Важно понимать глубину состава, мы на связи с тренерами МХЛ, ВХЛ. Было видно волнение. Ребята, старались. Хотели победить.

Что касается турнира, то сделано все запланированное. Есть несколько тренировок до начала чемпионата, подкорректируем некоторые моменты.

— Можете ли кого-то выделить?

— Выделять никого не буду. Для себя получили информацию, будем смотреть за ребятами, общаться с тренерским штабом, будем давать возможность молодежи, проявлять себя за основу.

— Почему Галимов был сегодня капитаном?

— Галимов — опытный игрок, хорошо проводит этот турнир.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив». «Ак Барс» в первой встрече сезона 5 сентября встретится с «Салаватом Юлаевым».