Скопинцев: «Думал с Никишиным надо пожестче, а он мне «перестаньте таким тоном со мной разговаривать!»
Андрей Скопинцев, ассистент Алексея Кулешова в московском «Динамо», рассказал о характере защитника СКА Александра Никишина.
«Работая в молодежных и взрослых командах, я для себя понял, что это совершенно другое поколение. Они по-другому думают, к ним нужен иной подход. У меня был такой случай в молодежной команде «Крыльев Советов». Играл у нас Саша Никишин, и в одной из игр начал делать неправильные вещи. Ну и, думаю я, надо сейчас с ним пожестче. А он мне в ответ: «Андрей Борисович, перестаньте таким тоном со мной разговаривать!» — цитирует Скопинцева Sport24.
При этом тренер отметил, что Никишин порядочный молодой человек, с правильным воспитанием.
Никишин выступал в «Крыльях Советов», «Спартаке», а в 2022 году присоединился к СКА.
Источник: Sport24
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