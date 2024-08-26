«Это был лучший сезон за историю «Автомобилиста». Он выбил «Ак Барс» и СКА из последнего плей-офф
«Автомобилист» удивил многих в прошлом сезоне, обыграв поочередно в плей-офф двух фаворитов — «Ак Барс» и СКА. У екатеринбуржцев были отличные шансы выйти в финал, но в серии с «Магниткой» они проиграли в седьмом матче. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» рассказал о трансферах клуба и задачах на новый сезон.
С Макеевым не совпали по финансам
— Накладывает ли удачный прошлый сезон дополнительную ответственность на «Автомобилист»?
— Конечно, у нас получился удачный сезон, лучший сезон за всю историю. Ответственность всегда была. Сейчас подняли планку, хочется ее удержать и подняться выше. Давления пока не ощущаем. И ребята, и тренерский штаб понимают, что надо двигаться вперед.
— В команде не так много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Это было ваше пожелание?
— Это совместная работа тренерского штаба и руководства клуба. Мы не видели большого смысла менять команду. Она долго собиралась, ребята понимают систему игры и устраивают нас. Плюс рынок был не таким богатым — те хоккеисты, которых мы подписали, нам пригодятся.
— Вы понимаете, почему у Лайпсика не получилось в СКА?
— Он — мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Магнитке», НХЛ. Быстрый игрок, хотели придать скорости команде. А то, что не подошел СКА — такое бывает. У таких игроков после плохих сезонов бывают очень удачные.
— Чем приглянулся Ник Меркли?
— Нам нужен был праворукий нападающий под большинство. Может забить, отдать, неплохо отрабатывает в обороне. Меркли не первый год играет в КХЛ, надеемся, что не будет долгой адаптации.
— В прошлом сезоне он играл нестабильно в минском «Динамо».
— У каждого спортсмена бывает черная полоса, которая рано или поздно должна перейти в белую. В первый год он нам понравился. Был другой тренер, может быть, были другие требования.
— Лайпсик и Меркли — по сути, замена Макееву и Широкову. Почему решили расстаться с ними?
— Макееву было сделано предложение, видимо, не совпало видение с ним и агентом по финансовой стороне вопроса. А дальше появился вариант с Лайпсиком — подписали его. Что касается Широкова, то решили немного омолодиться. Попрощались с ним адекватно, пожал ему руку, поблагодарил за работу.
— Обмен Леонтьева на Кашникова в «Нефтехимик» — на перспективу?
— Обмен назревал, Леонтьев давно хотел играть в Нижнекамске, но нам нужна была равноценная компенсация. Кашников — боец, с характером, он не только на перспективу, но и сейчас должен составить конкуренцию основным защитникам.
— В плей-офф на первый план вышли Хрипунов, Обидин, которые давно были на вторых ролях?
— Мы много разговаривали с ними. Сказался фактор Алексея Бывальцева, который был центром их тройки. Рабоче-крестьянское звено, которое может забить. Они первыми выходили, задавали тон игре. Обидина знаю давно, еще когда был помощником у Крикунова, у Андрея были неплохие данные. Надеюсь, он заиграет еще сильнее.
— Стефан Да Коста заработал репутацию некубкового игрока, но в минувшем плей-офф был лидером команды.
— Все знали, что он мастер. В прошлом сезоне он доказал, что может в плей-офф играть. После повреждения выходил против СКА в четвертом звене. Когда набрал форму, у него уже была другая роль, классно взаимодействовали с Голышевым.
— Понятно, что в плей-офф все играют с травмами. Но поразили Волк, который играл с разорванной губой, и Воробьев после перелома челюсти.
— Я знал, что они бойцы. У Волка не только губа была разорвана, было и повреждение нижней части тела. Возможно, поэтому он и сыграл не так ярко. Предлагали ему взять паузу на матч, но он отвечал, что может играть. Как не поставить такого хоккеиста?
СКА есть СКА, берут лучших игроков
— «Автомобилист» сначала выбил «Ак Барс», потом СКА. Как удавалось избежать эйфории?
— После первой игры с «Ак Барсом» команда поверила в себя, зажила. Похожий момент уже был у меня в карьере. Коллектив единомышленников, которые и таскали рояль, и играли на нем. Тренерский штаб был уверен в команде. Здорово поработали, разобрали соперников.
— Чего не хватило, чтобы выиграть седьмой матч у «Магнитки» и выйти в финал?
— Наверное, эмоций, довольно тяжелая сетка была. Конечно, это не оправдание, надо рационально использовать свои силы. «Магнитка» здорово выглядела, не зря они выиграли Кубок.
— Не удивились тому, что «Металлург» обыграл в финале «Локомотив» 4-0?
— Не скажу, что в одну калитку игры были. Где-то больше повезло «Магнитке». Думал, будет немного по-другому.
— Можете назвать трех героев плей-офф, если не брать в расчет своих игроков?
— Понравилось, как сыграл вратарь «Магнитки» Набоков. Зернов понравился — мобильный, с травмой играл.
— То, что предсезонка в этот раз короче, идет на пользу?
— Наверное, когда-то это должно было случиться, ведь мы берем все из НХЛ. Но я считаю, надо было все-таки пообщаться с тренерами. Не хочется ускорять подготовку, давать сразу большую нагрузку. Где-то убрали тяжелые тренировки, хочется, чтобы ребята подошли к сезону в хорошей форме и с эмоциями.
— Удивила ли вас мощная трансферная кампания СКА — возвращение Кузнецова, Зайцева?
— СКА есть СКА, они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется Кузнецов, насчет Зайцева было понятно. ЦСКА тоже неплохо усилился — хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в КХЛ. Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся. Тот же «Куньлунь» подписал сильных иностранцев, Якупова — это будет хорошее усиление.
Раньше тренер мог уволить игрока
— Самое яркое воспоминание для вас, связанное с «Салаватом Юлаевым» — чемпионство 2008-го. Что больше всего повлияло тогда на успех?
— Сергей Михалев смог объединить ребят. Город болел, поддерживал команду, в тот сезон переехали из дворца на Зорге на «Уфа Арену». Никогда не забуду, как весь город гулял. До сих пор люди помнят тот год, подходят, вспоминают.
— Какое было главное качество Михалева?
— Прежде всего он был Человек, доверял ребятам, был тонким психологом. Мог и пожурить.
— Были жесткие разносы?
— Прям очень жестких не было. Наругать мог, но в основном по отечески подходил к игрокам.
— От какого тренера взяли больше всего?
— Наверное, от всех понемногу. От Крикунова, Михалева, Ишматова, Тихонова. Хоккей меняется в быстроте, а комбинации остаются примерно теми же.
— Как меняется профессия тренера? В 90-е тренеры набирали игроков, сейчас этим занимаются менеджеры.
— Раньше тренер мог уволить игрока, добавить ему зарплату. Сейчас хоккеисты более защищены, европейский подход. Больше общения с игроком, больше анализа игры. Раньше были огромные нагрузки, тренировки были совсем другими.
— Стало ли больше доверия игрокам?
— Конечно. Раньше ходили по комнатам, проверяли, все ли вернулись в гостиницу, а сейчас есть расписание, все следуют ему. Ребята понимают, что игры через день, где-то нарушишь режим — и это будет видно на площадке.
— Часто ли приходится мотивировать игроков, особенно молодых?
— В принципе, для молодых дорога открыта. Есть парни, которых не надо мотивировать, они приходят заряженными. Считаю, раньше молодежь была более нацеленной на борьбу за место в составе.
— Развращает ли денежный фактор?
— Раньше не думали о деньгах. Надо было попасть в команду, а деньги приходили потом. Сейчас, думаю, деньги все-таки развращают молодых.
В «Автомобилисте» нет печенья и шоколада
— Три лучших тренера, на ваш взгляд?
— Билялетдинов, Крикунов, Белоусов.
— Если брать только тех, кто работает сейчас?
— Никитина выделю — нравится его система игры. Ларионов внес в хоккей много нового — много молодых ребят открыл. Мне нравилось, как работал Федоров — ЦСКА при нем играл в гибкий хоккей.
— Что главное для спортивного долголетия игроков?
— Чем старше становишься, тем больше надо за собой следить. Тренер по физподготовке много внимания уделяет индивидуальной подготовке каждого игрока. Ну и тренеры должны понимать: если человек играет головой, не надо заставлять его биться в борт.
— Есть ли у вас диета?
— У нас нет печенья, шоколада. Не то чтобы мы взяли пример с того же «Торпедо», у нас давно это было. Исключаем майонез.
— Как меняется хоккей в лиге?
— Он стал быстрее. Стали более динамичные смены, ребята быстрее катаются. Меньше пробросов, меньше вбросов в зону. Наверное, это тоже заслуга Ларионова.
— Кто будет капитаном «Автомобилиста»?
— Мы решили отдать это на откуп ребятам, они будут голосовать.
— Наверное, главный кандидат — Анатолий Голышев. Насколько важно для клуба то, что он подписал новый пятилетний контракт?
— Сохранили своего воспитанника на долгие годы, Анатолий сам захотел такой контракт. Говорил ему, что он может играть лучше, чем в регулярке, и в плей-офф он это доказал.
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