«Нефтехимик» и «Лада» во вторник, 30 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — 19:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Нефтехимик» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Нефтехимик» набрал 57 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Лады» 70 баллов, команда находится на 5-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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