КХЛ оштрафовала на 50 тысяч рублей вратаря «Сочи» Бердина за драку

Континентальная хоккейная лига оштрафовала вратаря «Сочи» Михаила Бердина после драки с нападающим «Куньлуня» Девином Броссо, сообщает пресс-служба лиги.

По итогам инцидента, который произошел на 18-й минуте матча, Бердин получил 2+5 штрафных минут как зачинщик драки, а также 10-минутный дисциплинарный штраф. Броссо выписали 2 минуты за блокировку и 5 минут — за драку.

По регламенту Бердин оштрафован на 50 тысяч рублей. Броссо, для которого штраф стал третьим в этом сезоне, получил автоматическую дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф.