Ротенберг сравнил армейское дерби с матчем «Реала» и «Барселоны»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о строительстве новой арены команды.

«Матч мечты на арене в Санкт-Петербурге? Я бы хотел увидеть СКА — ЦСКА. Это правильно. Серия показала, что хоккей был очень высокого уровня. Это уже культовое дерби. Как «Реал» и «Барселона». Реально ли собирать 20 тысяч? Когда мы начинали работать, люди не ходили на матчи. Нам говорили, что собрать арену невозможно. Но последняя серия показала, что все возможно. Это вызов, но это возможно. Надо работать. Мы принимаем этот вызов. У нас все есть для этого — люди, команда», — сказал Ротенберг.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли первое место в Западной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина петербуржцы уступили ЦСКА.