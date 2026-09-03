«Трактор» и Сошников заключили контракт до конца сезона-2026/27
«Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Сошниковым. Соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27.
В начале августа 2026 года стало известно, что челябинцы заключили с 32-летним форвардом пробный контракт. Ранее «Адмирал» поместил игрока в список отказов и объявил о прекращении сотрудничества с хоккеистом по соглашению сторон.
В сезоне-2025/26 Сошников сыграл за «Адмирал» 31 матч FONBET чемпионата КХЛ и набрал 13 (5+8) очков. Он уже выступал за «Трактор» с 2022 по 2024 год. Также в КХЛ форвард играл за «Атлант», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Авангард» и «Сибирь». В НХЛ Сошников играл за «Торонто», «Сент-Луис» и «Айлендерс».
Источник: ХК «Трактор»
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