«Сочи» арендовал у ЦСКА вратаря Андреянова
«Сочи» объявил о подписании арендного соглашения с вратарем ЦСКА Петром Андреяновым. Оно будет действовать до конца сезона-2026/27.
В сезоне-2025/26 19-летний голкипер сыграл за «Красную армию» в регулярном чемпионате МХЛ — он отразил 91,9 броска при среднем коэффициенте надежности 2,59. Также у него 7 матчей в плей-офф МХЛ. Кроме того, Андреянов сыграл 13 матчей за «Звезду» в ВХЛ, отразив 91,8 процента бросков.
Основной вратарь молодежной сборной России в 2025 году был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 20-м номером.
Источник: ХК «Сочи»
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