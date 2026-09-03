Каркоцкий: «Бюджет минского «Динамо» остается в рамках прежнего»
Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий рассказал о бюджете белорусского клуба в предстоящем сезоне. 7 сентября в своем первом матче FONBET чемпионата КХЛ команда примет «Торпедо».
— Бюджет команды остается в рамках прежнего. Стараемся сохранить его на уровне предыдущего сезона, — сказал Каркоцкий.
«Динамо» в сезоне-2025/26 дошло до второго раунда Кубка Гагарина. Команда проиграла «Ак Барсу» со счетом в серии 0-4.
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|В
|П
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|0
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|0
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
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