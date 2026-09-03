В ФСЖР заявили, что КХЛ не назвала конкретных причин лишения аккредитации журналиста «СЭ» Шевченко

Вице-президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Павел Садков заявил, что КХЛ не дала конкретных объяснений по поводу отказа в сезонной аккредитации нескольким хоккейным журналистам, в том числе специальному корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко.

По словам Садкова, попытки ФСЖР получить разъяснения от лиги не привели к конкретным ответам.

«Причины не озвучены конкретно, они очень общие. Во всех регламентах всегда звучат какие-то общие положения: нельзя распространять недостоверную информацию, нельзя очернять каким-то образом действия хоккеистов. Но здесь очень тонкая грань, потому что работа журналиста — в том числе добывать некие инсайды», — приводят слова Садкова «Известия».

Вице-президент ФСЖР подчеркнул, что считает недопустимым отказ в аккредитации без объяснения причин журналистам, которые много лет профессионально освещают хоккей. По его мнению, спорные ситуации необходимо решать путем переговоров.

Садков также отметил, что отсутствие аккредитации не помешает журналистам продолжать работу. При этом, по его мнению, сложившаяся ситуация негативно скажется на самой КХЛ, поскольку лишенные аккредитации журналисты имеют авторитет среди болельщиков.

Также Садков сообщил, что штрафных санкций в отношении КХЛ в этой ситуации не предполагается, однако напомнил о возможности влияния Минспорта на лигу.

В августе стало известно, что КХЛ отказала в сезонных аккредитациях сразу нескольким известным авторам, которые много лет освещали чемпионат. Среди них — спецкор «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, ранее дважды признанный лучшим журналистом лиги. При этом конкретных претензий к его работе организация публично так и не назвала.