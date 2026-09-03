Брылин: «Предложения из КХЛ поступали в каждое межсезонье»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал решение возглавить белорусскую команду.
52-летний специалист был назначен главным тренером бело-голубых 20 августа.
— Предложения из КХЛ поступали в каждое межсезонье. В этот раз у меня сложилась целостная картина. В Минске отличная организация и сильная команда, которая провела хороший регулярный чемпионат в прошлом году. Хороший город, достойная команда, поэтому я принял такое решение.
Многое менять в команде не пришлось. Тот факт, что у нас много легионеров, делает этот переход для меня более легким. Я знаю, к чему они привыкли на льду и вне льда. Для меня это был безболезненный переход, — сказал Брылин.
Брылин начал тренерскую карьеру в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси». С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в других командах франшизы в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды.
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