Хартли — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Бывают игры, когда шайба будто имеет глаза»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги первого матча серии против «Авангарда» (2:5) в полуфинале Кубка Гагарина.

— Сложный первый период. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли забить, а потом получили гол в свои ворота и в раздевалку. Стоит отдать должное «Авангарду». Они были лучше.

Замена Исаева? Такое бывает. Бывают игры, когда шайба будто имеет глаза. Было много моментов, когда у нас были игроки перед чужими воротами, но шайба не заходила в щель. В наши ворота она заходила, находя пространство между игроками. После четвертого гола посчитал, что это достаточно. Дали Даниилу отдохнуть и практику Алексею. Даниил — боец, он всегда приносит пользу команде. В следующем матче он вновь будет в строю, — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

«Авангард» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Ярославле 26 апреля.

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