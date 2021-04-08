Лемтюгов назвал бредом информацию о наркотиках в крови Емелина

Эксперт «СЭ», известный хоккеист Николай Лемтюгов прокомментировал ситуацию с защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина — это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош», — написал Лемтюгов в Twitter.

Про наркотики в крови Алексея Емелина- это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош — Nikolay Lemty13 (@lemty13) April 7, 2021

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится завтра, 9 апреля, в подмосковной Балашихе.