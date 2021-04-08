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Лемтюгов назвал бредом информацию о наркотиках в крови Емелина

14:04
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Эксперт «СЭ», известный хоккеист Николай Лемтюгов прокомментировал ситуацию с защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина — это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош», — написал Лемтюгов в Twitter.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится завтра, 9 апреля, в подмосковной Балашихе.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/lemty13/status/1379828469832515584

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