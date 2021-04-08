Сергей Зубов может возглавить рижское «Динамо»

Российский специалист Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо», сообщает Delfi.

По информации источника, стороны достигли устной договоренности, а официально о заключении контракта может быть объявлено уже на этой неделе.

Последним местом работы Зубова был «Сочи», где специалист работал с марта 2017 по октябрь 2019 года. До этого он также возглавлял СКА.

3 марта было объявлено об уходе из рижского «Динамо» Петериса Скудры, который работал с командой с июля 2020 года.