Сергей Зубов может возглавить рижское «Динамо»
13:47
Российский специалист Сергей Зубов может стать главным тренером рижского «Динамо», сообщает Delfi.
По информации источника, стороны достигли устной договоренности, а официально о заключении контракта может быть объявлено уже на этой неделе.
Последним местом работы Зубова был «Сочи», где специалист работал с марта 2017 по октябрь 2019 года. До этого он также возглавлял СКА.
3 марта было объявлено об уходе из рижского «Динамо» Петериса Скудры, который работал с командой с июля 2020 года.
Дополнительная информация:
https://rus.delfi.lv/sport/latviansport/smi-novym-trenerom-rizhskogo-dinamo-stanet-rossijskij-specialist-zubov?id=53089459
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